〈中部〉史上最慘 信義青梅收成剩20％

2019-05-23

〔記者劉濱銓／南投報導〕今年南投信義鄉青梅嚴重歉收，產量只有正常年的三成，但扣掉落果，收成不及，實際收成只有二成，以致今年信義鄉農會梅子夢工廠製作的脆梅甫上市，就吸引許多民眾購買，惟青梅產量創歷史新低，農會也不得不漲價，二台斤裝的脆梅，就從去年的三百元漲到三百五十元。

農會僅收到10多萬公斤

農會表示，近年信義青梅的產量呈現極端現象，前年青梅同樣減產，當時農會收到的青梅約廿多萬公斤，去年則回升到卅多萬，今年則因天候關係，產量跌到有史以來最慘，農會收到的青梅只有十多萬公斤。

礙於產量大減、梅農採收成本增加，青梅收購價也跟著上揚，農會不得已只好調整今年脆梅的價格到三百五十元，像前年也因減產，脆梅的價格就是三百五十元，去年則是產量回穩，價格調降至三百元。

農會說，烏梅與梅製品的原料梅醬，因去年產量回升時，已有預留貨量，因此今年其他梅製品的價格則是維持不變。

農會總幹事黃志輝表示，信義鄉梅產區約六百公頃，產量全國居冠，過去脆梅因市場需求有限，每年約生產二萬公斤，但今年因青梅減產，目前估算農會約可生產一．三萬公斤，不過近期因獲手搖飲廠商下訂一．二萬公斤脆梅，導致需求孔急，近日脆梅甫上市，已吸引不少民眾採購，惟供貨有限，不排除下半年就暫停零售。

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