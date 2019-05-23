〈中部〉頭社大排划船違法 投縣府開罰

2019-05-23

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭頭社活盆地近年興起在區域大排水溝划船的水上活動，惟未經許可，逕自在公共水域划船，已違反水利法，縣府工務處經勸導、稽查多次，甚至開罰，仍擋不住業者持續營業，昨派員在大排的橋下裝設阻隔網，並將設立禁止划船的告示牌，未來還會持續派人稽查、開罰，要讓划船退出頭社大排。

頭社活盆地位在魚池鄉，當地為特殊的泥炭土地質，頭社大排流經其中，是重要的排水設施；近年則有業者看上區域大排水溝流經頭社的特色，引進划獨木舟的水上活動，帶領遊客划著船認識當地的作物、植物，水下魚類，以及特殊的活盆地地質，吸引遊客體驗划船與生態。

未經主管機關許可 將連續罰

只是在區域排水溝進行水上活動，卻未經主管機關縣府工務處許可，恐因水位高漲或操作不慎發生危險，近年縣府不斷勸導、稽查，並在去年底依水利法開出三萬元罰單，但業者遲未繳納，本月則再開出四萬元罰單，要透過連續開罰，促使業者停止營業。

加裝阻隔網 設禁止划船告示

縣府工務處表示，昨已派人前往頭社大排，在橋下設置阻隔網，除了防止業者再划船，也能阻絕垃圾影響水道，之後也會設置禁止划船告示，要求業者不得再經營。

至於業者不繳罰鍰的部分，則已移至行政執行處，將透過公權力強制執行繳費，未來也會勤加稽查，並鎖定週末人潮多的時段進行查處，一定要讓業者罰到怕為止。

當地村民也說，業者利用水道營業公器私用，居民多表不滿，尤其引來遊客、車輛，造成農產外運不便，建議業者應循管道申請合法化，避免爭議。

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