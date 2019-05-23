〈中部〉520大雨 雲林葉菜損二成價微揚

2019-05-23

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣二崙、西螺等蔬菜產區受廿日大雨侵襲影響，可蚵白菜、小白菜等短期葉菜類損害約二至三成，產地均價每公斤十五元，較大雨前微揚約二成，到貨蔬菜品質差距大，上品與下品價格差距大，菜價預估到貨品質穩定後才會穩定。

攔河堰洩洪 河床西瓜泡湯

五月廿日梅雨鋒面從北部橫掃到高雄，雲林縣出現間歇性大雷雨，還好雨勢來得快去得也快，並未釀成重大災情，不過，廖姓瓜農位於濁水溪河床十六頃西瓜田約有三成西瓜，疑因集集攔河堰洩洪被洪水沖走，損失近百萬元。

廖姓瓜農說，他原本就排定廿日採收西瓜，上午還很順利，中午回家吃午飯睡個午覺後再到西瓜田一看，整片西瓜田幾乎只剩下水與砂，讓他欲哭無淚。

他表示，今年因氣候因素影響，西瓜產量比去年少了二至三成，本來就不賺錢，現在更全賠在大雨中，直接損害就超過三成，希望政府能夠展開天然災害救助。

昨天忙著採收蚵白菜農婦苦著臉說，她一早就到田裡搶收蚵白菜，結果已有約有五成的菜出現枯黃無法上市，這波大雨讓她損失慘重。

二崙農會秘書吳躍宇表示，雲林蔬菜平均受損約二至三成，但由於其他縣市蔬菜受損不大，加上這二天供應的蔬菜品質良莠不齊，價格也差很大，昨天到台北果菜市價拍賣價格均價約十五元，只比大雨價上揚三至五元，預估下週水傷菜消化完，菜價會回穩。

吳躍宇說，目前蔬菜吸飽水分，最怕出現大太陽，出現延遲性災損，另外大雨後農作物較容易出現露菌病、紋枯病等，農民要加強田間管理與用藥安全。

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