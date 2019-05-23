〈中部〉走出88風災陰霾 達娜伊谷人氣回溫

2019-05-23

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣阿里山鄉山美村「達娜伊谷風景區」，以鯝魚生態保育遠近馳名，為大阿里山最熱門景點之一，每日平均五、六十輛遊覽車造訪，上週，阿里山公路坍方，團客無法至阿里山森林遊樂區，紛紛改至達娜伊谷，單日即湧入逾一百四十輛遊覽車，幾乎是平日兩倍多，車陣綿延兩公里相當壯觀。

嘉義縣副縣長吳容輝昨表示，二○○九年的八八風災重創達娜伊谷風景區，地形地貌都遭嚴重破壞，不少人都認為達娜伊谷毀了，在縣府團隊支持與山美鄉親奮發圖強下，二○一一年二月風景區終於重新開放，並在注入新的觀光元素後，吸引遊客到訪，成為絕處逢生典範。

平日遊覽車五十多輛 假日達六、七十輛

嘉縣府文化觀光局長許有仁表示，經縣府大力介入重建，完成達娜伊谷及福美吊橋重建，賞魚平台也重新設置，並輔導原住民發揚傳統舞蹈歌唱表演等產業，因而恢復往日榮景，平日到訪的遊覽車五十多輛，假日更可達六、七十輛。

鯝魚導覽、鄒族舞蹈、吊橋風光遊客喜愛

山美社區發展協會理事長安榮進說，目前達娜伊谷觀光主軸有四十分鐘的鄒族傳統舞蹈表演、鯝魚生態保育區導覽、吊橋風光（福美與達娜伊谷吊橋）及鄒族風味餐，都相當受到遊客喜愛，尤其是中國觀光客，平常日幾乎都是中客，假日國旅則占兩、三成。

安榮進強調，達娜伊谷大復活，過程艱辛，以達娜伊谷吊橋為例，建於日治時期的舊橋長二十八公尺，八八風災後重建長度兩百二十八公尺，河道遭洪水衝寬約兩百公尺，天災威力之大可見一斑。

達娜伊谷走出八八風災陰霾，外移的年輕人也紛紛回來參與社區事務與生產，山美重現旺盛生機；許有仁強調，縣府已著手規劃嘉一二九線為觀光軸線，要將觀光動能從山美延伸至新美、茶山，讓南三村觀光永續經營。

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