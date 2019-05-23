〈中部〉《台中》機場快線公車預約制 搭乘快掛零

2019-05-23

〔記者張菁雅／台中報導〕台中國際機場快線公車在二○一七年上路，共有三條路線，市議員陳世凱、黃守達廿一日指出，去年七月至今年二月，平均每班搭乘人次僅一．九六人次，甚至往逢甲夜市的路線，今年二月平均只有○．八三人次搭乘，搭乘率低的原因是採預約制，建議交通局增加固定班次，以便旅客搭乘。

三條機場快線起訖點分別為A1「台中國際機場︱台中公園」、A2「台中國際機場︱台中車站」及A3「台中國際機場︱逢甲夜市」，沿途停靠各大旅館、飯店及人氣夜市。

陳世凱、黃守達表示，三條機場快線公車在二○一七年風光上路，但搭乘情況卻不佳，以去年七月至今年二月的數據來看，平均每班搭乘人次為一．九六人次，甚至發生A3線今年二月平均搭乘人次只有○．八三人次，連一個人都不到。

議員促除預約 應配合航班增班次

陳世凱指出，不是民眾不想搭機場快線，而是採取預約發車所導致，旅客必須在搭車前三天預約，對於本國民眾、外國旅客來說都很不便，建議除了預約，也應配合飛機航班時刻，增加固定班次，給民眾最大的搭乘便利。

交局長允邀客運業商討 改善預約制

交通局長葉昭甫表示，市府將邀集客運業者共同商討改善預約制度，研議配合航班時刻調整路線班表、加強預約平台提供多國語言服務，並積極協調於機場及飯店網路平台等管道，加強宣傳及拓展異業結盟，提升機場快線曝光度、便利性及載客量。

此外，交通局表示，後續將與台中航空站協調改善月台配置，將公車路線以山線、海線、市區等區位來調整配置，並建置中英雙語站牌，加強出境旅客至公車搭乘處的動線規劃，全面提升旅客便利性與服務品質。

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