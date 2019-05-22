〈南部〉落實長照2.0 台南市大內首間Ａ級日照中心揭牌

2019-05-22

〔記者萬于甄／台南報導〕台南大內首間Ａ級日間照顧中心昨天揭牌啟用，市長黃偉哲親自出席，並與長輩們話家常，希望大內日照中心能提供多元的整合性服務，減輕家庭的照顧及經濟壓力，同時提升大內區長輩照顧的能量。

整合服務 減輕家庭照顧及經濟壓力

長照二．○的社區整體照顧服務體系分為Ａ、Ｂ、Ｃ三級，Ａ級屬社區整合型服務中心，為失能者擬定個人化照顧服務計畫及連結、提供長照服務；Ｂ級為複合型服務中心，提供像是居家服務、日間照顧、家庭托顧等長照服務；Ｃ級則是巷弄長照站，主要針對預防及延緩失能，同時兼具共餐等服務。

黃偉哲：每區至少有一日照中心

大內區目前人口數約九千五百多人，其中老年人口約兩千三百九十八人，占全區人口達廿五．二％，儼然是高齡社會的行政區，必需投入更多長期照顧服務；大內區公所、南市府社會局攜手高雄華仁社會福利慈善事業基金會，以租用民宅的方式，開辦大內首間日間照顧中心。

將軍、東山、關廟及左鎮 下半年揭牌

黃偉哲表示，台南市目前已設置四十四家日間照顧中心，其中，社區式小規模多機能中心有七處，市府積極打造高齡友善照顧環境，不僅要落實長照二．○政策，同時希望長輩的生活能過得快樂且有尊嚴，未來希望每一區至少要有一間日照中心，讓照顧者能有喘息的空間。

大內可服務30位失能或失智長者

社會局指出，台南目前在將軍、東山、關廟及左鎮等四區尚未有日間照顧中心，不過，都已經在動工興建，預計下半年能陸續揭牌。此外，全台南市Ａ級據點已達四十二處，幾乎一區一處Ａ級據點；Ｂ級則有兩百三十三家長照特約單位，提供各項服務；Ｃ級則有一百五十三處。

大內日照中心位於區公所及圖書館周邊，占地面積約八十坪，可提供卅位失能或失智長者日間照顧服務，內部規劃活動區、休息區及餐飲區；考量大內有許多長輩行動不便，日照中心也安排專業職能物理治療師，每週四天協助長輩個別復健，期盼能延緩長輩失能、活化手腦功能。

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