〈南部〉韓稱大林蒲被卡 經部嗆搞不清狀況

2019-05-22

〔記者黃佩君／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨天在議會表示，大林蒲遷村案、循環產業園區和國際大機場案被中央「卡」，想在大林蒲現場開直播。經濟部指出，此批評與事實顯然有出入，因經濟部在韓國瑜上任後主動邀請高市府討論，而且互動良好，政院已召開審查會審查計畫；更反批韓國瑜「將一個進行順利的案件稱為卡，實在誤會不小」。

韓國瑜昨天在高雄市議會質詢中表示中央「卡」大林蒲案，繼之前去大林蒲睡覺後，又強調要去大林蒲開直播，遭網友批評「治高三寶：直播、睡覺、發大財」已經快招數用盡。

經濟部：韓國瑜認知與事實顯有出入

而經濟部昨晚也反嗆韓國瑜認知與事實顯有出入，建議他先和高市府內部加強溝通，韓國瑜所稱的「卡」其實就是順利進行。

經濟部指出，韓國瑜對此案進度恐怕有所不知，因為經濟部在韓市長上任後，主動邀請高市府討論，過程中雙方互動良好；此外，政院已召開審查會審查計畫。將一個進行順利的案件稱為「卡」，實在誤會不小。經濟部認為高市府應加強內部溝通，避免韓市長自行誤解。

經濟部也表示，詳細說明流程後，就能明顯看出針對大林蒲，跟高雄市意見往返順利，兩個月就召開審查會，「經濟部不會卡韓，更不可能卡高雄」。

針對大林蒲的「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」，經濟部於二月十二日主動邀請高市府經發局長伏和中先行交換意見，並將會議紀錄函送高市府。

市府於三月十二日回復經濟部表示支持本計畫，並請經濟部儘速提請行政院審議核定。因此經濟部於三月二十二日函請行政院審查核定本計畫，行政院也盡速於四月十一日召開審查會。全案辦理過程雙方互動良好。

行政院支持本計畫 與高市府溝通緊湊

經濟部也說明大林蒲一案預算高達千億以上，分工及預算執行還需要釐清。經濟部表示，「新材料循環產業園區」計畫面積約三○一公頃，預估需要一○五二億元經費，儘管如此行政院仍支持本計畫。但財務缺口仍大，因此行政院請經濟部修正計畫內容、期程及財務規劃。

但儘管如此，經濟部仍在過程中持續不間斷與高市府溝通，時程相當緊湊，並沒有「卡」。

經濟部表示，在本案報院核定後工業局四月二十五日即發函高市府，希望依實際需求修正工作期程及預算分配表，並於五月一日邀集高市府召開財務規劃、以及中長程計畫內容的討論會議。會中也請高雄市政府於五月八日前，提供相關調整後之計畫內容、期程及經費說明等資料。而高雄市政府於五月十五日函送大林蒲遷村經費與相關資料至部。

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