〈南部〉雷雨摧殘水稻 美濃減產逾2成

2019-05-22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市前天大雷雨狂炸，伴隨九級陣風，穀倉美濃區風雨交加，水稻正值收穫期飽受摧殘，造成減產至少二至三成，初估損失金額超過一千五百萬元，是全國受害最嚴重的縣市。

倒伏面積近400公頃 災損逾1500萬

高市水稻種植面積約五千公頃，以穀倉美濃區最多，今年因氣候異常，種植過程一波三折，初期先遇到十八年來最溫暖的冬天，高溫一度引發稻熱病等，上週又連下一週大雨，不料前天美濃區大雷雨狂炸，時雨量高達十八．五毫米、日累積雨量四十四．五毫米，造成水稻大面積倒伏。

根據農業局統計，這波豪雨自五月十七日開始，截至昨天下午四時為止，初估損失金額超過一千五百萬元，受害面積超過四百公頃，是全國受災最嚴重的縣市，占全國農業災損比例四成四。

農業局表示，主要受害農作物為水稻，倒伏受害面積超過三百八十公頃，以美濃穀倉最嚴重，減產至少二至三成，其餘水果也有受損，包括芒果落果、香瓜水傷等。

農委會核定救助 農民盼提高公糧收購價

農委會主委陳吉仲昨與立委邱議瑩勘災，火速核定美濃、旗山、杉林區為農業天然災害現金救助地區，將進行水稻災害現金救助。

六龜區農民表示，現金救助彌補損失並不多，希望政府能提高公糧收購價，比現金救助更能幫助農民，且救助標準應以整個高市為主，不要只針對單一地區救助，避免有人領得到救助，有人卻領不到的窘境。

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