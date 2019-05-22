〈南部〉彌陀蓋機場 高市議員高閔琳轟韓瞎到爆

2019-05-22

〔記者王榮祥、黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜思考在彌陀規劃國際大機場計畫引發議論，在地議員高閔琳歸納五大不可行理由，批評韓國瑜對高雄還是完全不瞭解、且完全不做功課。

大機場1249公頃 彌陀區1400公頃 莫非要遷區？

高閔琳指出五點不可行理由，首先是彌陀區居民不只是要遷村，而是「集體遷區」？因為桃園機場佔地一二四九公頃，彌陀區全區僅一千四百公頃，若要蓋彌陀國際大機場，表示屆時需整個彌陀區民全體遷區、遷村？

高閔琳指出，彌陀國際大機場真的瞎到爆，天馬行空、不切實際到極點，韓市長說謊不打草稿、說大話不經大腦，恐怕再添一樁。

高閔琳提5大不可行理由 批韓不做功課

其次，國防部空軍空域如何讓給民航？岡山「空軍官校」基地，就是直接橫跨岡山和彌陀、梓官，目前該基地仍有國防軍事演練需求，如大機場設置在彌陀，試問空軍空域要怎麼讓給民航？

空軍空域、漁業、電廠、天然氣廠 都是問題

高閔琳也提及彌陀、永安，北至茄萣，是我國也是高雄養殖漁業重鎮，其中彌陀區乃虱目魚故鄉，魚塭面積高達三百多公頃，年產量六百萬斤，若要蓋彌陀國際大機場，目前的漁港和魚塭勢必都要填起來，產業、漁民生計怎麼辦？

此外，台電興達發電廠和中油天然氣液化廠都坐落永安，靠近彌陀，國際大機場蓋在彌陀、航線往北經台電興達發電廠和中油天然氣液化廠的永安區，倘若不幸發生飛安事件，那麼影響的不只全台電力供應，恐怕還要擔心比八一氣爆大數倍的大爆炸。

最後，過去台南縣府也曾爭取在七股建國際機場，然而規劃完成後涉及黑面琵鷺保護區而泡湯，永安、茄萣一帶均有濕地，亦是黑面琵鷺等鳥類棲息地，試問彌陀國際大機場對鄰近環境生態衝擊何解？

同黨議員邱俊憲也表示，雙跑道的桃園機場佔地面積一二四九公頃，而高雄目前沒有足夠的土地，可以放韓市長要的國際大機場，但韓說高雄的彌陀可以，反觀彌陀整區面積也不過就一四○○公頃，這樣不是要把整個彌陀區的土地都當成機場？民眾也不解「莫非要遷區」。

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