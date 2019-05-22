〈南部〉憂鹽埔漁港邊緣化 新園爭設漁會

2019-05-22

〔記者葉永騫／新園報導〕行政院長蘇貞昌同意東港漁港設立深水港，引發鹽埔漁港可能邊緣化的疑慮，新園鄉長方冠丁、鄉民代表會主席林順煌將向縣長潘孟安爭取恢復成立新園鄉漁會，來強化鹽埔漁港的競爭力。

東港設深水港 恐排擠發展

蘇貞昌今年同意東港漁港設立深水港停泊大型船隻，由於鄰近的鹽埔漁港就是深水港，且能停泊大型船隻，一但東港設立深水港後可能排擠到鹽埔漁港的發展，引起新園鄉民憂心。

新園鄉民代表會主席林順煌認為，鹽埔漁港由東港區漁會管理本來就是要共榮共存，東港漁港停不下大型船隻可以移到鹽埔漁港停泊，現在東港也要做深水碼頭，直接衝擊鹽埔漁港的發展，這種把東港放第一，不要的再放到新園的做法，讓新園人感到不受尊重。

所會聯手 將向潘孟安表達

新園鄉長方冠丁表示，新園鄉原來設有漁會，後來與東港區漁會合併，幾十年來鹽埔漁港的發展不如預期，地方就是想插手也無法插手，這對地方發展相當不利，新園鄉爭取恢復漁會的請求獲得地方民眾的支持，他將和代表會主席林順煌向縣長潘孟安要求恢復設立新園鄉漁會。

縣府農業處允向漁業署反映

縣府農業處副處長鄭永裕表示，將把地方的意見反映給農委會漁業署；東港區漁會總幹事林漢丑則說，鹽埔漁港的設計是作為東港的輔助漁港，鹽埔漁港因而提升為第一類漁港，由中央建設及發展，經費較為充足，如果脫離東港將降為第二類漁港，對未來的發展反而不利。

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