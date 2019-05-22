〈南部〉台東焚化廠擬啟用 環團仍反對

2019-05-22

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣焚化廠建廠完成十四年未營運，縣議員指有如連續劇「歹戲拖棚」，縣府環保局長謝清泉昨天答詢指出，今年應該可以「完結篇」，啟用焚化廠是解決垃圾危機最佳方式。長期反對焚化廠的台東環保團體仍持反對啟用立場。

台東縣的焚化廠二○○五年興建完成，因緊鄰住宅區而遭大豐地區居民及環保團體反對，遲未啟用，目前處於備用狀態。縣長饒慶鈴日前已表示傾向啟用，縣議員林威志、陳志峰及古志成等人昨天就此質詢，謝清泉表達啟用焚化廠的態度更為明確。

饒慶鈴傾向啟用 謝清泉證實

台東環盟前召集人、現任執行委員廖秋娥說，縣府花了十九﹒六億向廠商買回焚化廠，目的就是不要啟用，現在說要啟用，當初不如讓廠商營運就好了。

環團主張垃圾減量 擴建掩埋場

廖秋娥說，焚化後並非垃圾歸零，還是產生爐渣，依法必須有特殊場地才能掩埋，台東無此場地。環保團體的共識就是不要啟用焚化廠，也建議縣府應從垃圾源頭再減量，如此只要擴建掩埋場就夠處理垃圾了，如果啟用焚化爐還要再花兩、三億修繕，這筆錢拿來擴建掩埋場綽綽有餘。

環局指解決垃圾危機 最佳方式

謝清泉說，解決垃圾危機有興建衛生掩埋場、興建機械生物處理場（MBT）、啟用焚化廠三種選擇，前兩者都會面臨環評問題，且掩埋場可能花了四年才建場，卻只能用三年，垃圾問題很快重演。MBT廠技術會有六成約六十噸的塑膠垃圾必須找「去化」途徑，台東有紙漿廠可以用來當燃料，但一天只能消耗十噸，去化能量不足。

謝清泉說，啟用焚化廠仍然是最佳的方式，民眾最擔心的是戴奧辛，但台東廠排出的戴奧辛含量遠低於法定標準，民眾不必擔心。

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