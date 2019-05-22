〈台北都會〉柯P任內污水下水道接管未及3％ 挨批牛步

2019-05-22

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員汪志冰昨在議會質詢時指出，二○一四年十二月前市長郝龍斌卸任時，北市污水下水道接管率為七十三．八三％，市長柯文哲上任後至二○一六年接管率為七十五．○八％，二○一七年為七十五．二一％，而今年截至三月接管率七十六．五四％，歷經四年多，接管率僅增加二．七一％，質疑施作進度牛步，猶如柯文哲第二任期對市政的態度。

汪志冰要求積極處理釘子戶

汪志冰表示，北市污水下水道普及率雖已達七十六．五四％，剩廿六．一五萬戶未接管，但相關單位對「無配合接管意願」的一萬餘戶束手無策，形同「污水下水道的釘子戶」，影響環境生態，卻沒做任何裁罰。

汪志冰指出，北市府曾分析未接管原因包括，施工安全疑慮、無施工路徑、施工障礙、住戶無配合接管意願、都市更新、空屋與空地以及其他；原本北市府透過法規解套或施工設計，找出新的施工點，但若「住戶無配合接管意願」，則束手無策，現有一．○七六萬戶「污水下水道釘子戶」，占未接管戶四％，以士林、文山、北投區最多，四十四年來無解。

汪志冰提到，中央也意識到此問題，二○一八年修訂「下水道法」，未配合接管且排放廢水，最高開罰十萬元，衛工處也曾允諾依法對釘子戶開罰，但至今裁罰案件為零。

衛工處︰將加強執法

對此，衛工處長李建賢回應，「下水道法」規定污水下水道服務區須於六個月內接管，若遇到拒接戶會先行勸導，或協調管線單位配合遷管改變施工路徑；未來將會「積極處理」，若經探勘可接管，周邊住戶也願接污水道網管，該戶經柔性勸導仍不配合，妨害周邊其他鄰居接管，將會發函開罰一萬至十萬元。

衛工處規劃設計科長胡振中說明，一萬多戶未接管，其中許多是一戶釘子戶影響他人無法接管，以往曾發函住戶開罰，住戶得知後，皆在通知程序中進行改善，市府最終並未祭出罰單；未來將加強執法，優先排序是住戶較集中、可解決下水道污染源的區域，近期將對松山區某處發函開罰，而經濟弱勢社區則排序較慢處理。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法