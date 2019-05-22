〈台北都會〉暴雨影響菜價 台北小白菜飆漲7成5

2019-05-22

〔記者楊心慧／台北報導〕前天豪雨由北往南侵襲全台，造成多地淹水，昨蔬菜批發價因此上漲，尤其是遇水易爛的葉菜類漲較多，小白菜批發價格漲幅達七十五％、青江菜漲幅卅八．八％，但水果價格反而下跌，台北農產運銷公司主秘路全利表示，葉菜類漲價主要是暴雨影響採收，加上休市後承銷需求增加，買氣回升。

青江菜漲近四成 水果反下跌

據北農數據顯示，昨蔬菜到貨量為一七三五噸，較休市前增加一八○噸，整體批發價格平均每公斤卅．九元，比休市前增加二．四元；水果到貨量為七八四噸，較休市前增加一一五噸，整體批發價格平均每公斤卅九．九元，比休市前減少二．三六元。

昨漲價菜種多為葉菜類，小白菜批發價格從休市前的每公斤十二元漲至廿一元，漲幅七十五％；青江菜從休市前的每公斤十八元漲至廿五元，漲幅卅八．八％；高麗菜從休市前的每公斤廿八元漲至廿九元，漲幅三．五七％。

路全利表示，雖然整體蔬菜到貨量增加，但小白菜、青江菜到貨量減少，主要和暴雨影響採收有關，加上休市後承銷需求增加，買氣回升，價格才會上漲。至於水果部分，路全利表示，民眾每月農曆初一、十五都會買水果拜拜，十九日休市前夕是農曆十五，水果需求量大，因此價格上漲，如今價格回穩。

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