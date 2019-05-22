〈台北都會〉民眾、財團都更案速度差很大 王世堅質疑北市府大小眼

2019-05-22

〔記者林家宇／台北報導〕台北市議員王世堅表示，辦理都市更新從無到有曠日廢時，但市府在處理一般民眾、中小型建商的都更案上，與處理大財團的都更案似乎有大小眼，以中正區永昌段的都更案為例，從二○○二年劃定更新後進度緩慢，最快也要二○二三年完工。台塑集團位於敦化北路總部的都更案卻進展快速。都更處強調，一切按照SOP處理，不會因對象不同改變。

舉例永昌段比台塑總部更需都更

王世堅昨日於市議會質詢時指出，都更速度慢通常是因為「限制太多」、「獎勵太少」、「審查過長」，例如永昌段的都更案，二○○二年劃定更新後，竟然還在上個月舉辦公聽會，最快也要二○二三年才能完工，耗時廿一年，且這還是地主、屋主全數同意的協議合建案，「照這速度，北市四十年以上房屋都更完成要二五○○年。」

都更處︰更換實施者又變更設計

北市都市發展局長黃景茂解釋，永昌段都更延宕的原因，主要是都更實施者提出巷道改道，修正幅度比較大，牽涉到權利義務關係，才需要重新辦理公聽會，否則應該會很順利。

王世堅以位於敦化北路的台塑大樓都更案做為反例，指永昌段都更房屋老舊，對市容、居民安全帶來負面影響，有其都更必要性，執行起來卻牛步；但台塑大樓屋況良善，沒有任何拆除重建的必要性，對市容市貌不但沒有醜化，甚至還是一個地標，但都發局不但受理申請，還加速通過，認為不能因為對方財大氣粗，自己就投降。

都市更新處長方定安受訪時強調，辦理都更一切依照規定執行，都有正常SOP，不會因對象不同改變。方定安說明，王世堅舉例的永昌段都更案如此耗時，是因該案更換過實施者，後來又變更建築設計，程序自然會拉長，這些都是由該基地自行申請的變更，市府碰到這種情況，能做的就是盡力協助。

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