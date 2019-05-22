〈台北都會〉不認議場罵議員垃圾 柯P被抓包才改口

2019-05-22

〔記者郭安家、沈佩瑤、林家宇／台北報導〕台北市長柯文哲前天在議會專案報告，被台北市議員王世堅抨擊在雙子星案虛耗卻厚顏無恥罵中央，王質詢剛結束，柯還在備詢台上就以台語罵「垃圾」，當時媒體向柯查證，柯不認帳還說：「有嗎？你有幻聽還是幻覺嗎？」柯昨受訪發現被抓包才改口說：「那也不是罵什麼，是看到什麼就說什麼。」對於王要求柯向市民道歉，柯卻說「誰理他」。議會民進黨團總召張茂楠則譴責柯文哲，要求柯公開道歉。

民進黨團譴責 要求道歉

王世堅昨對此受訪表示，古有孫子兵法，柯則是「龜孫子兵法」，只敢在質詢結束，當大家沒聽到時偷偷摸摸碎嘴，是典型的「俗辣」、「龜孫子」，柯能在政壇崛起，靠的就是耍嘴皮子。王說，他不會浪費司法資源提告，擔任議員理當受到監督批評，但是由選民和媒體來做，柯沒有這個資格。

王世堅嗆柯典型「俗辣 」

王世堅說，貓捉老鼠一定的道理，柯文哲就是這麼糟糕的一隻老鼠，本來就該被他們這些好貓來捉，柯這是「賊卡惡人」，賊比人還惡，要捉賊的時候不曉得跑哪邊，然後躲在樹叢裡面說「怎樣，捉不到」，柯就是這種「俗辣」。

王要求對市民道歉 柯不理

對於罵人被抓包，柯文哲昨改口說：「也不是罵什麼，就是看到什麼就說什麼。」媒體驚訝追問所以認為王世堅是垃圾？柯沒有正面回應，卻說「以後我們會跟議長拜託一下，麥克風該關的時候要關。」就像平常碎碎念，也不知在唸什麼，「有時候我們講話也不一定有意義」。對於王要求柯向市民道歉，柯卻說「誰理他」，意即不道歉。

柯文哲還說，應叫台北市政府媒體事務組整理議員問政的表現，包括議員的市政建議；若統計「他（指王世堅）會零分」，因為沒什麼實質建議，其他議員如黃珊珊、林國成分數很高。柯說，王質詢在浪費老百姓時間。但媒體質疑，柯所提的議員都是「友柯」，柯解釋，議員說的有道理，他都會做，所以「議員會改變質詢方向」，真的做市政建議。

柯事後IG辯稱只是愛碎念

昨下午五點，柯文哲於Instagram貼文訴諸年輕網友，並指「我常常會碎念，也不知道講了什麼。但罵別人自己也不會變好啦，下次我會努力忍住。」

張茂楠昨對此表示，王世堅批柯文哲厚顏無恥，是議員行使職權的質詢範圍，但市長反擊垃圾，是對議員質詢不尊重，甚至污衊人格做人身攻擊，醜化一個人垃圾、髒亂；對於柯文哲稱「不曉得麥克風沒關」，張表示，難道沒聽到對方罵人就算倒楣嗎？市長或局處官員可以表達不認同，但不該當場罵人。議會民進黨團同表譴責，市長應該道歉。

多次嗆罵綠議員 事後道歉

柯文哲槓民進黨議員不止一樁，過去鬧出雙城論壇陰陽講稿疑雲，前議員周柏雅追問到底，柯未據實回應，還反質詢嗆民進黨團要不要處理周，備受譴責下才事後道歉。而時任公園處長的新工處長黃立遠，則在活動向柯打議員許淑華的小報告，柯飆國罵「╳」，事後也在藍綠議員強力譴責下，柯文哲道歉。

柯文哲罵人一覽表

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法