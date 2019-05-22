〈北部〉鐵路高架54億配合款 宜縣爭中央支應

2019-05-22

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕鐵路高架宜蘭、羅東優先段，縣府初步評估，總經費兩百五十二億元，縣府須自籌約兩成、五十四億元配合款；宜蘭縣議員蔡金惠指出，五十四億自籌款縣府無法負擔，建設經費應全由中央買單；縣府交通處回應， 現階段先進行可行性評估，也希望中央趕快核定，至於配合款，會持續爭取由中央支應。

縣府自二○○八年爭取鐵路高架已逾十年，已花了一千萬元四度進行可行性評估，三度送交通部審查全被打槍。去年，交通部又以修改「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，要求縣府重作評估，評估經費需兩千五百萬元，縣府堅持「舊案送審」，避免浪費公帑，地方、中央陷入僵局。

可行性評估 今年追加編列800萬

縣長林姿妙上任，縣府與交通部協商，同意宜蘭、羅東段優先辦理，但同樣要作可行性評估，縣府決定分兩階段編列預算，今年先追加編列八百萬元。

宜蘭縣議會昨進行縣府交通處單位質詢，蔡金惠指出，已完成鐵路高架的二結段與冬山段，興建經費全由中央買單，地方不需配合款，這次爭取宜蘭、羅東段高架，卻要地方自籌五十四億元，實在不合理，宜縣財政困窘難以負擔，希望縣府繼續爭取，興建經費應由中央買單。

縣議員謝燦輝則認為，縣府先前花了千萬元做可行性評估，資料送到交通部應該都已完備，現在又要編列八百萬元評估，實在浪費民脂民膏，錢應花到刀口上，不該一直亂花。

縣府交通處長林國民說，鐵路高架是縣府非常重要的政策，現階段必須配合中央，編列八百萬元評估費用，做好可行性評估，之前高架案不用自籌款，是因為那時交通部沒有相關作業要點，現在訂定要點後就需要配合款，縣府還是會透過中央、地方協調會報突破，爭取由中央支應。

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