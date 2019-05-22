〈北部〉《竹市》汀甫圳通學步道開工 明年二月前完工

2019-05-22

〔記者王駿杰／竹市報導〕為建構以人為本的步行城市，新竹市政府與在地居民、交通大學合作，投入近兩千萬元經費辦理「汀甫圳通學步道工程」，昨天開工，將沿著汀甫圳打造友善、舒適長六百公尺的步道，除新建跨圳便橋，也會串連六所學校，預計明年二月前完工。

新竹市長林智堅說，汀甫圳通學步道將串聯新竹公園、十八尖山綠帶與東園國小、新竹高商、新竹高中、培英國中、建華國中與交通大學六所學校。

林智堅感謝交大拆圍牆 18住戶拆建物

林智堅感謝交大拆除一百四十三公尺的圍牆、十八家住戶主動拆除建物，汀甫圳通學步道完工後會串連汀甫圳沿線學府路至寶山路共一‧四公里的城市綠廊，民眾可從隆恩圳漫步至新竹公園、博愛街、十八尖山、汀甫圳，來趟城市自然之旅。

交大校長張懋中說，打開交大校園圍籬，串接都市步行空間是實踐社會責任的開始，期待以開放校園、社區化方式結合汀甫圳，與新竹市、相鄰社區居民，一起同行致遠，凝聚對交大博愛校區的認同。

市府表示，汀甫圳引頭前溪水，流經十八尖山、香山入海，目前仍肩負重要灌溉功能；汀甫圳通學步道工程將整合灌溉水圳、人文地景、科技校園，除帶來親水、多元生態，創造優質步行環境外，更強化交通大學在地連結，展現開放友善校園，與在地對話溝通，目前已完成公地現住戶清理遷移程序。

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