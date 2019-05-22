〈北部〉楊梅體育園區主建物 明年2月動工

2019-05-22

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府進行楊梅體育園區整地工程發現紅火蟻入侵，目前正進行整治，楊梅區市議員涂權吉昨在議會質詢時關心體育園區進度，也要求市府加強管理，不要讓園區工地淪為垃圾城；市長鄭文燦表示，園區設有圍籬，會要求施工單位加強工地管理，而楊梅運動中心等三項主體工程，將於明年二月動工。

鄭文燦表示，楊梅體育園區是桃園的重大工程，分為三階段推動。第一階段為整地工程，整地時發現紅火蟻入侵，目前正進行整治；第二階段是將裕成路拓寬為十二米道路，預計七月可動工；第三階段為楊梅運動中心、國家跆拳道訓練中心、體育展演中心三棟建築的主體工程，預計明年二月可陸續動工，二○二二年五月完工。

體育局長莊佳佳說，市府新建工程處正進行紅火蟻防治，待紅火蟻問題解決後，可立即進場動工。

涂權吉說，他接到許多民眾反映，指楊梅體育園區工程似乎停擺，園區被堆置大批大型廢棄家具及各種垃圾，市府漠視管理，已讓園區成為垃圾城。另，楊梅省道台一線、楊梅、埔心路段塞車嚴重，希望將高速公路涵洞拓寬配合裕成路拓寬工程，成為台一線的替代道路。

楊梅體育園區開發案分成兩期，第一期預定地位於楊梅區台一線裕成路、瑞濱路、產業道路及三民路範圍內，開發面積約四．五公頃；第二期為四公頃，總開發經費約五十億元，第一期開發工程費約十八．七億元。

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