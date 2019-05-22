〈中部〉《台中》王奕鈞翻糖「獎」不完 獲總統教育獎

2019-05-22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市明道中學餐飲科三年級學生王奕鈞非常熱愛餐飲，尤其是翻糖，參加過無數國際競賽都有得獎，還獲得被視為餐飲界奧林匹亞之稱「二○一八世界盃盧森堡國際廚藝Ａ級大賽」金牌，成為台灣之光，也獲得「二○一九總統教育獎」。

成功的背後往往都有一條辛酸路，雖然王奕鈞已以特殊選才，錄取清華大學藝術設計系，也通過倫敦藝術大學的申請，但是在國小階段他因學科成績不理想，常感到非常自卑，甚至連說話都不敢看著對方的眼睛，他表示，透過家人及老師的鼓勵，開始接觸音樂、電腦繪圖，在幾次比賽中得獎，才慢慢找回自信。

王奕鈞雖課業不太好，便全心投入自己感興趣的藝術，在國中就讀樂器素養班，也很喜歡畫畫，而他又對西餐相當有興趣，國二便立下志願「餐盤就是我的畫布」，升到明道高職部時，曾思考過要念美工科還是餐飲科，老師給的建議是兩者都好，但他美工方面已非常強，何妨再多學一點才藝，因此他選擇餐飲科。

王奕鈞在高一想要參加西餐的國際比賽，錯過了報名，便改參加從未接觸的翻糖，卻從此愛上翻糖的製作，認為剛好跟他的畫畫結合，之後，他參加各項翻糖的國際比賽，不停的得獎，從「二○一七健行好棒盃餐旅好手競技」翻糖冠軍、「二○一七韓國ＷＡＣＳ國際餐飲大賽」金牌、「二○一八ＦＨＡ新加坡廚藝國際賽」翻糖銀牌、「二○一八世界盃盧森堡國際廚藝Ａ級大賽」金牌。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法