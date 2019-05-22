〈中部〉《台中》愛吃冰4姝 花了一年製成天然冰淇淋

2019-05-22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市明德高中四名愛吃冰的高三女生，費時一年研發，成功利用蛋黃、白木耳等天然食材取代化學添加物，更讓鮮奶油減半製成有食安健康概念的冰淇淋，創意點子摘全國高中專業群科專題及創意製作競賽餐飲群第一名。

明德高中餐飲科高三學生羅亞萱、周恩美、曾玫綾、陳昱妏等四人均超愛吃冰淇淋，但冰淇淋的高熱量讓小女生每次吃完就有罪惡感，另外，冰淇淋除了熱量高，化學添加物可能也不少，包括為讓油和水結合不易分離會添加乳化劑，可防止冰晶產生，以維持冰淇淋滑順的口感；另加安定劑增加成品堅韌性，以防冰淇淋快速融化等，不過化學添加物卻有造成免疫力下降，使皮膚敏感等疑慮。

查文獻找替代天然食材 呷健康

四人查詢文獻找尋有相近功能的天然食材特性，先是找到蛋黃中的卵磷脂有能替代乳化劑的功能，添加蛋黃製成的冰品結成的冰晶變細，口感比加乳化劑還好，她們又查到天然植物膠質可以替代安定劑，選用白木耳、山藥、秋葵及蓮藕粉熬煮植物膠質，在逐一實驗後，發現用山藥會讓冰品多出「粉粉」的口感，秋葵及蓮藕粉的天然色素會影響賣相，白木耳最好用。

學生利用白木耳的天然膠質替代鮮奶油添加比例，以添加廿五％、五十％及七十五％比例試作冰淇淋，結果發現添加白木耳膠質五十％比例的成品，融化速度最慢，放常溫下四十分鐘才會融化，甚至比一般冰淇淋還慢融化；找了兩百人進行問卷後，該比例製出的冰淇淋口感接受度最高。

獲得創意製作競賽餐飲群第一名

研究勇奪全國賽第一名後，四人開心地說，一年來幾乎週週要做出廿公升的冰品再試吃，天天吃冰下體重各增二到五公斤，直呼「第一名的代價」很值得，創意點子摘全國高中專業群科專題及創意製作競賽餐飲群第一名。

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