〈中部〉（南投）水里路樹倒伏 根沒下地像「盆栽」

2019-05-22

〔記者劉濱銓／南投報導〕受西南風影響，南投近日強風豪雨不斷，位在水里市區的水里溪水岸道路，沿線路樹也有多棵被吹倒，惟有民眾發現，倒伏的路樹竟沒有完整地下根系，且樹木立地環境不佳，大部分都被水泥封層阻隔，以致路樹「頭重腳輕」，不堪強風吹襲才傾倒，就有民眾反映，水岸路樹有如「盆栽」，若再有強風來襲，不倒才怪。

水里鄉公所表示，該道路的樹木栽種將近廿年，對於早期樹木栽種的情況不甚了解，不過當初位在人行道的路樹有一些美化的硬體設施，可能是工程進行時未將樹穴擴大，以致立地環境不佳，才會出現民眾看到的根系未下地情況。

公所擬換樹種 專家建議擴大樹穴

公所將藉此機會，研究如何改善既有樹木，同時檢視其他未傾倒的樹木，並爭取經費，規劃提報路樹換植，盼將容易浮根的小葉欖仁樹移除，改種樹勢適中，且不會浮根的樹種，以維護設施，保障用路人安全。

樹木專家則研判，傾倒的樹木樹穴空間不足，僅中央部分有樹穴，周邊都被水泥蓋住，外圈也僅留下狹窄空間供根系生長，早年施工不良，造成立地環境不佳，才會在多年後遭遇強風傾倒。

專家也說，路樹因地下水泥鋪面未刨除，樹穴空間嚴重不足，根系才會往地面上生長，造成人行道出現明顯浮根，改善方法則可就地將水泥清除，再填入土壤，就能使尚存在地下的根系繼續生長，強化樹勢避免傾倒。

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