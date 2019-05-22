〈中部〉不讓電線殺風景 集集電桿地下化

2019-05-22

〔記者劉濱銓／南投報導〕名列全台十大觀光小城的集集鎮，近來在市區的風景名勝武昌宮附近，進行電桿地下化工程，預計將在廟區聯外道路八張街，全面將電桿地下化，之後工程還將延伸至集集和平田園的大眾爺廟，打造環狀景觀路線，讓到集集體驗單車旅遊的遊客，都能享受清爽、無視覺障礙的天際線，欣賞壯闊的集集大山與花海景觀。

集集鎮公所表示，武昌宮是集集重要宮廟與景點，同時也見證九二一大地震的歷史，當年武昌宮舊址因地震毀壞，之後才重建現在的新廟，並保留傾毀舊廟遺址，藉此讓民眾了解大自然的力量，以及集集的人文歷史。

首波武昌宮周邊 訂年底完工

惟廟區周邊道路因電信、第四台、網路以及台電等線路龐雜，長期影響沿途景觀，為此便向中央爭取四千多萬元經費，縣府、公所也各自籌措配合款支應，透過施設共同管溝，改善電桿線路環境，目前武昌宮景點的電桿地下化是第一期工程，從八張街到環山路約七百公尺路段，預計最快今年底就會完成。

之後電桿地下化也會進行第二、第三期工程，目標是將武昌宮另一頭的大眾爺廟，也把電桿全數下地，路線則從大眾爺廟延伸至環山路，由於當地有知名的和平田園花海，盼透過相關工程把市區兩大宗教景區動線串聯，打造景區環狀線，讓遊客到集集旅遊，都不用被「殺風景」的電線影響，進一步優化集集鐵馬觀光，推廣清爽優美的天際線與遊憩環境。

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