〈中部〉重車壓大雨刷 斗南田南一路殘破車禍頻傳

2019-05-22

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林斗南田頭里田南一路因不堪砂石車重壓，加上連續大雨沖刷，路面柏油嚴重龜裂、側溝也崩塌，半個多月已發生多起機車、腳踏車摔車意外，居民怨聲載道，雲林縣長張麗善昨天會勘允諾一週內路面重舖。

斗南田頭里多位里民指出，田南一路是斗南通往斗六大北勢道路，因為道路筆直、沒有紅綠燈，平常車輛進出頻繁，半個多前有砂石車通行，疑因不堪重壓路面出現龜裂，接著又遇連續多日降雨，路面變得殘破不堪，就連側溝也崩塌，根本是全國最差的道路。

附近住戶說，雖沒有發生重大事故，但已有多件腳踏車、機車行經打滑騎士連人帶車摔倒，嚴重者全身多處擦傷，希望相關單位儘速搶修，避免發生憾事。

縣議員蔡東富指出，前幾天接獲當地里民陳情指，田南一路路面龜裂嚴重，連續大雨過後情況更惡化，且已發生多起機車、腳踏車騎士摔傷意外，情況緊急昨天特別邀請縣長張麗善、縣府工務處長汪令堯、斗南鎮長沈暉勛及地方民眾現場會勘。

蔡東富指著破損路面說，柏油去年十月舖設至今不到半年，竟已龜裂破損嚴重，甚至整片掀起，比「豆腐渣」工程還不如，根本就是「豆花」工程。

公所︰重鋪加上側溝改善需八百萬元

斗南鎮公所指出，田南一路為三級農路，路面只能承受汽、機車及農機具通行，根本無法承受砂石車每天來回重壓，路面重鋪加上側溝改善約需八百萬元，公所多次向中央及地方機關爭取經費改善，都沒下文，去年十月請開口契約廠商重新舖設路面，但又遭砂石車碾壓重壓造成龜裂。

張麗善︰先重舖路面 再爭經費修側溝

張麗善表示，由於已造成用路人安全問題，縣府會協助緊急搶修，一週內先完成路面柏油重新舖設，讓民眾交通便利、安全，未來將爭取中央補助再辦理側溝崩塌及路面龜裂整體改善，也呼籲工程車輛勿行駛農路。

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