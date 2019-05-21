〈南部〉獎勵生育 台南市議員建議第4胎送套房

2019-05-21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市議員尤榮智昨日質詢表示，南市生育津貼補助與托育補助在六都敬陪末座，建議市府祭出「勇敢的第四胎送套房一間」，鼓勵民眾生育。

黃偉哲幽默回應 六人住套房太窄了

市長黃偉哲幽默回應說，一對父母加四個孩子，六個人住一間套房太窄了。黃偉哲表示，有任何提高生育率方式，證明有效，市府都樂意評估推動，提高生育率要從各層面思考，不能單就金錢補助，如果別縣市再提高，台南市是否也要再疊高？

據了解，南市生育津貼，第一胎六千元、第二胎以後每名一萬二千元。桃園市生育津貼最「猛」，每胎三萬元、雙胞胎每位三萬五千元、三胞胎以上每位四萬五千元。

尤榮智說，台南市生育率低，離婚率全國第二，相關社福政策又比別人差，實在無誘因，建議市府加把勁，生育津貼補助，生第一胎補助五萬、第二胎十萬、第三胎二十萬、「勇敢生第四胎送套房一間」。

此外，南市議員吳禹寰質詢指出，龍崎事業廢棄物掩埋場預定地關閉後，事業廢棄物收費漲幅非常誇張，從原本一噸三、四千元，漲到一萬三、四千元，漲幅高達二至三倍，很多中小企業無法承受，他要求市府出面協商收費機制，不要讓廠商被當冤大頭。

各地掩埋場進場費用 擬透明化

黃偉哲表示，龍崎垃圾掩埋場停掉後，有些地方事業廢棄物掩埋場費用調整，但其實現在垃圾量或是事業廢棄物垃圾量並沒有顯著增加，但是費用有預期性調漲，市府會與相關業者，甚至跟中央，還有其他相關縣市尋找一個可行機制，至少把各地掩埋場的進場費用透明化，避免中間的剝削與廠商的損失。

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