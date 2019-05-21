〈南部〉高屏溪原水濁度飆高 高雄急調南化水庫供水

2019-05-21

〔記者陳文嬋、方志賢／高雄報導〕高市山區連日豪雨，造成高屏溪原水濁度飆高，一度高達二萬五千NTU，水利單位緊急開啟南化聯通管，搭配伏流水挹注，才化解供水危機；另外，氣象局昨天持續發布大雷雨警訊，高市二級開設水災災害應變中心，因應豪雨全力備戰。

高市每日所需民生用水約一百一十萬噸，高雄與台南共用一座南化水庫，水利單位原希望維持水庫一定蓄水量，但因山區連日來下起豪雨，造成高屏溪原水濁度飆高，一度高達二萬五千NTU，水利單位緊急開啟南化聯通管，挹注高雄用水四十五萬噸，並啟用地下水、伏流水工程，挹注三十萬噸調配供水，降低高屏溪取水四十萬噸。

此外，高市昨天最大時雨量是桃源區高中有五十八毫米，同樣十二小時最大累積雨量一百五十四毫米，永安區時雨量有四十六毫米，造成永安工業區旁道路積淹水，民眾下班一度受阻，水利局協助清疏完成。

氣象局發布大雷雨、豪雨警訊

氣象局對高市發布大雷雨、豪雨等級警訊，預估日累積雨量可達三百五十毫米，沿海地區時雨量可達四十至六十毫米，市府昨二級開設水災災害應變中心，水利局於六十八處易淹水點，佈設移動式抽水機，車行地下道也啟用新抽水機應變。

市府二級開設水災應變中心

市府統計截至昨晚六時，桃源有八條黃色土石流警戒，桃源、那瑪夏共有十三條紅色土石流警戒，民政局先行撤離六龜、桃源、那瑪夏三區共二百二十五人，並漏夜撤離一千一百一十七人。

市長韓國瑜昨視察寶業里滯洪池時表示，去年水患，讓大家「聞水色變」，今年防汛重點在側溝、箱涵的清疏，並動用預備金六千五百萬元，也要求滯洪池操作達到最純熟，確實發揮功能，讓水災發生降到最低。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法