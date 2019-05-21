〈南部〉台南捷運 交局：首年就收支平衡

2019-05-21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市議會國民黨議員蔡淑惠、李中岑、蔡育輝、尤榮智等人，昨日聯合質詢砲轟台南捷運恐成「錢坑」，台南T-Bike不如台中i-Bike，將會拖垮台南財政，排擠其他建設，更諷刺交通局常宣稱不能以賺不賺錢來看公眾運輸建設，真的配得上「了尾仔局」。

不會排擠其他建設費用

對此，交通局長林炎成答詢說，單軌捷運第一年就會收支平衡，交通局表示，台南規劃捷運評估採中運量系統，例如藍線總經費約一九七億元，其中包含建造費用非自償部分，由中央補助一一三．二二億元，佔總經費八十四％；市府自籌廿一．五七億元，佔約十六％，自償部分五十．四六億元與用地費十二．三八億餘元，自籌經費分年編列預算，不會排擠其他建設費用。

交通局強調，台南T-Bike為公辦公營、委外管理維護，每年依採購法招標簽訂管理維護契約，收入歸市府，台中市i-Bike（亦屬U-Bike系統）採BOT模式委外經營，依採購法一次簽約七年，收入歸廠商，一樣要由市府編列騎乘補貼預算，整體而言，台中市相關規模與成本，大致為南市T-Bike的四．四倍，至二○一八年底累計建置各項設備數量與預算編列相比，扣除契約跨今（二○一九）年執行費用後，效益大致相同。

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