〈南部〉墾丁觀光回溫 首季成長15萬餘人次

2019-05-21

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁觀光旅遊業受到多重因素影響，去年出現近十年來的遊客數低點，不過，在縣府、居民及業者全力改變下，今年第一季已經出現久違的反彈格局，比去年同期增加十五萬人次，觀光景氣明顯回溫。

去年遊客滑落至356萬人次

根據墾管處統計資料，墾丁二○一七年各景點遊客人次約四百三十萬人次，去年滑落至三百五十六萬人次，上一次低於四百萬人次，已經是二○○八年「海角七號」熱潮前，不過，值得注意的是，今年第一季旅遊人數出現明顯反彈。

1至3月旅遊人數破百萬人次

以墾丁的旅遊淡季三月來比較，去年約二十七萬五千人次，今年三月飆升至三十三萬一千人次，今年一至三月累積突破百萬人次，比去年約八十五萬人次增加十五萬三千多人次，許多餐廳開始出現遊覽車及遊客租賃車輛，營運狀況好轉不少。

舉辦大型活動 打響旅遊品牌

屏縣府交旅處表示，前兩年墾丁遊客下滑後，觀光旅遊業者不斷提升服務品質，縣府去年底在恆春半島辦落山風藝術季、四重溪觀光溫泉季等大型活動，加上台灣燈會將屏東旅遊品牌打響，都是旅遊人數上升的原因。

縣府持續加碼 送福袋、摸彩券

為了持續拉抬觀光，縣府五月起祭出贈送一萬九千個伴手禮屏安福袋和摸彩券等加碼措施，第一大獎是價值百萬的休旅車，福袋和抽百萬名車雙重加碼行銷「春遊補助」，交旅處希望第二季觀光旅遊繼續開出紅盤，透過自然生態、社區旅遊及人文風光等，創造墾丁新一波旅遊熱潮。

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