〈台北都會〉《議會專案報告》公宅跳票、雙子星卡關 柯P全怪別人

2019-05-21

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨赴市議會針對大巨蛋、公宅、雙子星等相關議題專案報告，面對議員砲聲隆隆，柯竟也藉機大吐怨言，抱怨自己是來替大巨蛋善後、中央效率「特別爛」，害雙子星卡關，還怨公宅問題是柯競選團隊前政策總監、現今行政院政務委員張景森把他和總統蔡英文教壞了。

柯文哲於專案報告時表示，大巨蛋的選址、零權利金、建物量體暴增，都不是他任內決定的，自己是來善後的，抱怨也沒用，面對問題是解決問題的第一步。

雙子星卡關 怨中央效率爛

講到雙子星卡關，議員張斯綱詢問，是不是經濟部投審會政治審查？柯文哲說，誰得標他沒有意見，就是依照SOP，也不敢說是不是特別卡柯文哲，還是卡台北市，但「政府效率特別爛」；希望審查能快一點，但從今年一月底投審會收件，已七次要求補件，並函請相關單位協審，不解為什麼不一次說清楚要補什麼，要一點點的丟。

柯文哲還抱怨，投審會每慢一個月，雙子星開發案租金就少一億元，營運經濟就少廿億元，他沒特定立場，只希望速度要快。對此，議員秦慧珠問柯，既然找不到經濟部長談，要不要乾脆找行政院長蘇貞昌溝通？柯簡短說「好」；接著又批評，政府最大問題是不會說NO，只會要求補件，一直拖。

公宅政策怨張景森教壞了

另一方面，柯文哲的公共住宅跳票，柯雖在報告中坦言，八年兩萬戶戰略錯誤，但當秦慧珠進一步問柯，「當年把你教壞的是不是張景森？」柯回說「是」；秦再問及，所以蔡英文社會住宅戰略也錯？柯竟回說「對」。記者昨數度撥打張景森電話，卻未接通，無法取得回應。

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