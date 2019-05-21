〈台北都會〉《大巨蛋停工滿四年》民團怒吼「解約拆蛋」 柯P︰任內會解決

2019-05-21

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕台北大巨蛋停工昨滿四年，台北市長柯文哲昨赴市議會專案報告途中，遇松菸護樹志工團、台灣蠻野心足生態協會等團體舉牌抗議，訴求「解約拆蛋」，批評柯市府作為「將自己與惡的距離拉近到零」。柯文哲接下陳情書，隨即步入議會，面對媒體追問大巨蛋會影響支持度嗎？他表示「這是要解決的問題」，並強調會在任內解決。

柯文哲在專案報告時指出，遠雄要申請新的建照才能復工，目前拿到內政部台建中心核發的防火避難性能審查許可證，接著須經台北市「都審」與「環評」等程序。

他也直言，若能拆當然會拆，但台灣是法治國家，遠雄絕對會提出假扣押，結局就是進入法律糾紛，「變成爛蛋卡在那兒」；遠雄就移樹延宕工期部分提出仲裁，本月十五日宣判遠雄工期可延長五百多天，意即目前遠雄就工期部分尚未違約，北市府會持續觀察。

大巨蛋案測謊？官員全拒絕

另外，前都發局長林洲民指控，柯文哲高中同學、台北捷運公司董事長李文宗，干涉台北市都市設計審議委員會大巨蛋審查，還嗆林影響大巨蛋售價價，林願意測謊對質。議員簡舒培、徐弘庭昨問李敢不敢測謊？結果李不願意，連被政風處訪談的秘書長張哲揚、法務局長袁秀慧、環保局長劉銘龍、體育局長李再立都不願意；柯文哲說，當年測謊自己幕僚，已灰頭土臉。

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