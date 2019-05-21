〈北部〉建設風城 林智堅定調5大願景

2019-05-21

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅昨天以「微笑城市，延續幸福」為主題在市議會做施政報告，提出田園、友善、智慧、美學、核心等五大城市願景，未來將持續推動總圖書館、輕軌、大車站等攸關新竹市未來發展的大型計畫 。

下半年動物園等陸續啟用

林智堅表示，已陸續完成銜接步行城市新竹之森，並完善新竹左岸與新竹漁港等水岸環境，下半年將軍村圖書館資訊園區、香山區三姓橋路、新竹市動物園、北區親子館等大型工程也將陸續完工啟用。

提出田園、友善等主軸

林智堅說，「田園城市」是透過新竹左岸改造，銜接即將完工的漁人碼頭與更新後的十七公里自行車道，並打造都市叢林綠帶。四公里新竹之森已完成串聯，進擊的公園也改造近一二九公頃公園綠地，將持續推動人本步行城市。

「友善城市」目標是打造舒適人本環境，包含路平專案、改善各大市場環境與老舊地下道，精進各項社會福利與服務。

「智慧城市」則是透過大數據改善尖峰時刻壅塞、與工研院合作全台首處自駕車開放道路實驗場域、支持年輕人創新計畫的創客育成。

「美學城市」是透過修復、維護與活化古蹟、歷史建築，舉辦優質藝文展覽，明年並舉辦台灣設計展，呈現城市文化深度。

「核心城市」以公道三、三姓橋路、南寮大道等健全市區路網，推動總圖計畫成為知識資源整合平台，持續推動新校園運動改善教育軟硬體、提升學習環境，扶持在地產業發展，積極與中央及科學園區合作推動竹科Ｘ產業園區，並已成功爭取到二○二一年台灣燈會主辦權，讓新竹市城市品牌躍升國際。

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