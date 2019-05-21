〈北部〉吸金3億多違銀行法 建商邱水成起訴

2019-05-21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市銘曜建設公司、琦曜建設公司六十六歲實際負責人邱水成，被控為募集建案資金，從二○一○年至二○一八年間，多次在桃園區泰昌十三街住處、聚會場合、建案工地，以舉辦說明會或一對一講解方式，以可獲取固定高額紅利，招募投資人投資建案、預售屋或資金借貸，共吸金三億一二八五萬元，但去年十二月間邱男因銀行未核貸導致周轉不靈、陸續跳票，無力償還投資人本金及利息後跑路，直到三月才落網，桃園地檢署檢察官昨偵結，依違反「銀行法」將他起訴，邱男目前羈押於桃園看守所。

招募投資跳票跑路 共34人受害

檢方清查，此案受害者共有卅四人，合計投入資金達三億一二八五萬元，受害人投資金額從一百萬到二四七五萬元不等；去年十二月邱男因銀行未核貸，導致資金周轉不靈、陸續發生跳票，邱男無力償還投資人本金、利息後開始避不見面，今年一月間躲藏到南台灣，二月落腳台南市東區出租套房，檢調於三月廿日持拘票逮人，查獲現金五十五萬元及珠寶等。

受害人在邱男跑路後組成自救會，多次到邱男公司外抗議、哭喊「邱董還我錢」，但公司早已人去樓空；受害人說，邱男曾任宗親會、警察之友會站長及顧問、國小家長會長等職務，不少人因此相信他而拿出積蓄投資。

被害人確有領紅利 詐欺不起訴

檢方指出，邱男經營建設公司並非銀行，對外吸金已違反「銀行法」，偵結將他起訴，並查扣邱男及邱妻名下共十二筆不動產；至於邱男被控詐欺部分則予不起訴，因被害人先前確實有領到紅利，是在自行評估投資風險後加入，難認邱男施用詐術而使人陷於錯誤。

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