〈北部〉《桃園》房屋、車輛受災 30天內可申請減稅

2019-05-21

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市各地接連受到暴雨強襲，部分地區發生災情，市府地方稅務局提醒民眾，如因豪雨造成房屋、車輛受損，可於發生日卅日內向地方稅務局或國稅局申請稅捐減免。

地稅局指出，可申請減免的項目包括房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅，其中房屋毀損面積占整棟面積三成以上不及五成者減半徵收，毀損面積占整棟面積五成以上全數免徵；因山崩、地陷、流失及沙壓等環境限制及技術上無法使用土地，地價稅全免。

汽車、機車（一五一ＣＣ以上）因災害受損須修復才能繼續使用或無法再使用，可向監理單位辦理報停或報廢手續，並檢具監理單位核發證明文件，申請退還自災害日起已繳納的使用牌照稅；至於查定課徵娛樂費業者，若因災害無法營業，可申請扣除未營業天數，按比例核減當期娛樂稅。

地稅局說，向國稅局申報（請）減免項目有二項，包括所得稅及營業稅。所得稅部分，綜合所得稅受災戶可檢具損失清單及證明文件，營利事業所得稅申報損失金額在五百萬元以下者，得由國稅局書面審核

營業稅部分，因災害影響致無法營業者，可向管轄國稅局分局或稽徵所申請，以實際營業天數查定營業稅。

詳細訊息可洽地方稅務局免費服務專線：0800-316969、國稅局專線：0800-000321。

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