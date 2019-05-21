〈北部〉《桃園》520我愛你 266對登記結婚

2019-05-21

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「五二○」因諧音「我愛你」，每年總吸引眾多新人登記結婚，昨天是二○一九年五月廿日，有著「愛你已久，我愛你」意涵，造就一股結婚潮，市府民政局統計，昨天有二六六對新人於各戶政事務所完成結婚登記，在這個特別的日子緣定終身。

往年最高紀錄 一天300多對

現代人多喜歡以特殊或諧音的日子作為結婚紀念日，民政局指出，包括一月一日元旦、二月十四日西洋情人節、諧音「我愛你」的五月廿日，還有象徵「十全十美」的十月十日，都因是特殊日，成為登記結婚對數前五名。戶政科長羅慧玲說，桃園市民最熱門的結婚登記日還是五月廿日，最高紀錄一天有三百多對登記結婚，其次為西洋情人節與農曆七夕。

民政局指出，二○一七年至二○一九年於「五二○」登記結婚的新人分別有三一八、一三九及二六六對；選擇於二月十四日西洋情人節互許終生的新人分別有一○八、一二九及二七一對；而在七夕情人節，二○一七年卅對、二○一八年四十對，今年還沒到。

今年非吉日 人氣輸情人節

羅慧玲分析，今年五二○登記結婚人數比西洋情人節少，可能是受昨天豪雨的影響，加上並非民俗吉日，而今年二月十四日登記對數比往年增加逾一倍，推斷因當日為農曆適合嫁娶的好日子，吸引眾多新人登記。

五二○向來是新人登記結婚的熱門日子，各戶政事務所都會精心準備好禮，藉此祝福新人，蘆竹區戶政事務所昨布置愛情摩天輪拍照區，也準備好孕臨門金鏟子致贈新人，還安排抽獎活動，讓新婚夫妻能留下深刻紀念與回憶。

蘆竹警分局南崁派出所長陳頤駿與女友吳珮捷交往兩年多後，於今年西洋情人節登記結婚，陳頤駿說，會選在這天，單純是家長挑的好日子，碰巧就是西洋情人節，以後剛好可以情人節和結婚紀念日一起過。

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