〈中部〉《台中》反校長連任 中女中生戴口罩舉海報

2019-05-21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中女中校長即將辦理遴選，數十名學生廿日中午在學校穿堂戴口罩舉海報，高呼「反對校長連任」、「還我女中校園」，抗議現任校長呂培川推動工程頻繁，也不尊重校園民主，學生行動全程在臉書直播；中女中校長呂培川強調，一路走來盡本分，推動工程全以校園安全及提升教學品質為最高考量，女中是學風自由的校園，他尊重學生的訴求，未來會持續說明、溝通。

學生另質疑，校園內施行各種建設，校長都以辦學、一○八課綱作理由，難道圍牆改建等也為辦學，且很多建設根本未切中學生的需求，尤其天花板漏水、老舊廁所何時才能修建，只想用學生和教師三年努力的升學成果，作為自己繼續建設的理由。

學生強調，日前教師進行校長連任意向投票，結果有八十二人投反對連任票（一○八人領票）；女中學生也發起反對連任連署，近千人參與連署，校園的主體是學生、教師，但在校長是否連任的議題上，教師和學生的意見卻無法充分發揮，昨日再發起「路過穿堂」行動，希望外界能聽到學生的聲音。

對於學生指責他接連推動工程，呂培川強調，女中今年建校將屆百年，校內不少硬體及教學環境均面臨改善，他基於維護校園安全及提升教學品質才著手推動，且已儘量避開學生上課時間，目前多數工程均已完工。

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