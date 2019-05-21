〈中部〉《台中》一窩蜂考私校 六都中排名第二

2019-05-21

〔記者張菁雅、蘇孟娟／台中報導〕有媒體報導衛道中學今年創下一萬二千人報考的紀錄，市議員陳淑華廿日質詢時指出，十二年國教倉促上路，缺乏配套，導致台中市家長一窩蜂讓小孩報考私中，甚至被媒體戲稱為台中市的特產之一，這對公立國中辦學來說是何等挫折。

衛道中學澄清僅5千人報考

衛道中學則指出，今年國中部新生招生並未如外傳逾一萬二千人報名，僅約五千人報名，學校確曾在十多年前有過報名數逾一萬二千人的情況，但隨少子化，報名人數每年遞減。

六都搶考私校 僅次於台南市

陳淑華表示，根據教育部統計資料，一○六學年已達十六．三六％，是六都第二，僅次於台南市的十九．五二％。如果私中錄取名額夠多的話，台中市比例將會高達二十％以上。

教局：國中評比、競賽皆亮眼

教育局表示，台中許多公立學校在全國性的評比或競賽表現亮眼，受到社區與家長的肯定；教育局同樣重視私校與公校的發展，除落實對私校「常態編班、分組學習及教學正常化」的督導外，也會適時建議中央檢討及鬆綁公立學校相關法令限制，同時持續挹注教育經費，協助公立學校發展校本特色課程及彈性課程，強化公立學校特色，讓家長對公立學校辦學品質更有信心。

家長代表：搶讀私校與教改有關

中市家長會長協會理事長吳政霆指出，家長選擇讓子女就讀私校的原因與教改有關，連串的教改變革，讓家長無所適從，以最近將實施的一○八課綱為例，強調抽象的素養教育，要學校翻轉教學，問題是學校教師是否真的準備好了，能否跟上翻轉速度，相關配套進行如何，都讓家長無法信任，決定直攻私校。

此外，吳政霆直言，私校強調績效，教師教學不力或績效不彰，有明快的淘汰機制，公立學校要淘汰不適任教師相對不易，也是令不少家長琵琶別抱的原因之一。

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