〈中部〉少女胡因夢單車照 驚艷鹿港

2019-05-21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕果然是「台灣第一美人」！鹿港公會堂正在展出的「鹿城風華─ 林彰三紀念攝影展」，令所有人停下腳步的是一幅女星胡因夢在鹿港老巷騎單車的倩影。原來這是胡因夢在一九八○年拍攝台視電視劇《碧海情濤》，曾到鹿港出外景，被當地攝影家林彰三所拍下的照片！

林彰三紀念攝影展大亮點

「胡因夢到鹿港出外景，非常轟動！」鹿港民俗文物館副館長施雲軒指出，《碧海情濤》除了胡因夢以外，還有田文仲、林在培、楊貴媚與李烈等演員，為劇情需要到鹿港拍海邊的場景、老房子，當時胡因夢在鹿港九曲巷騎單車的照片並非劇情安排，而是她在拍戲空檔，跟人借了腳踏車來騎，林彰三立即拿起相機拍下其倩影。

這次展出作品當中，除了第一美女胡因夢老照片引發話題以外，還有林彰三在一九六六年所拍的成名作「滿載」。這張照片參加當年日本每日新聞社世界性攝影比賽，在八萬多張參賽作品中拿下年度賞第一名。

「滿載」作品拍攝台灣早年機車「六貼」畫面，在「滿載」照片中，坐在媽媽後方的林家小女孩，如今已是六十多歲婦人。林婦說，當天其父親從鹿港騎機車要去福興田裡割稻子，機車前面坐在兩個小孩，她坐在媽媽後方，背上還用背巾背起稚齡的弟弟，她就坐在麻布袋上，麻布就是要去裝稻穀用的，當時她看到有人拿著難得一見的相機出現，全都好奇不已，後來這張照片得了大獎。

鹿港公會堂展至6月16日

林彰三目前已過世，他的兒子林君勇表示，父親喜歡拿相機拍照，在「滿載」照片得獎之後，因此機緣進入中視當駐地攝影記者，用鏡頭紀錄鹿港民俗活動與風情。「鹿城風華─林彰三紀念攝影展」即日起至六月十六日在鹿港公會堂展出，展出林彰三生前用鏡頭紀錄半世紀鹿港家鄉的黑白老照片。

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