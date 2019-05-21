〈中部〉暴雨狂炸嘉市 多處積水淹沒輪胎

2019-05-21

〔記者王善嬿、陳璟民、蔡宗勳／嘉義報導〕梅雨鋒面襲全台，嘉義地區昨天午後暴雨且雷電交加，嘉市截至晚上七點的累積雨量九十三毫米，中山路、文化路多處積水，垂楊大橋下垂楊路段，一度積水超過汽車輪胎高度，導致車輛電力短路，引發民怨，下午三點多雨勢轉弱，積水才逐漸消退。

阿里山公路七十八．三公里日前邊坡崩塌災情，受連日降雨影響清除及修復進度，公路總局第五區養護工程處阿里山工務決從昨晚六點到今天上午八點，在七十七至八十八公里路段實施預警性封閉，今早視雨況評估管制通行；阿里山林業鐵路昨因市區時雨量超過運轉安全標準（逾五十毫米），嘉義車站至北門車站的春遊列車停駛兩班次，今天各線定期列車照常發車，阿里山森林遊樂區正常開園。

嘉縣水患熱點佈設抽水機

經濟部水利署第五河川局防災整備有道，昨早針對嘉縣朴子市竹村里、東石鄉東石海埔地及溪口鄉美南村天赦庄等水患熱點佈設抽水機組；嘉縣府與各鄉鎮市公所，預先布署完成移動式抽水機組共七十六部於低窪地區；嘉市府開設三級緊急應變小組，派工清理洩水孔，在後湖抽水站放置防汛沙包供里長、民眾領用。

嘉市淹水未達補助標準

昨天下午兩點多，嘉市下起傾盆大雨，水利署通報時雨量達七十二．五毫米，北港路、世賢路、中山路、垂楊路、新建街相繼傳出災情，上海路二百六十二巷、垂楊路八百八十號號附近積水超過輪胎高度，但未達水患補助標準五十公分，住戶無奈地說「求償無門」。

有人在臉書社群「綠豆嘉義人」貼文「新建街積水了」，並上傳水淹過腳踝的照片，意外引爆論戰，有網友說「交給黃敏惠就淹水了」、「以前涂市長治水有功」，也有人回應「前市長也曾淹過水」。

截至昨晚七點，嘉縣二十日降雨量以竹崎鄉石磐龍的一百七十五毫米為最高，其次是奮起湖一百六十毫米，時雨量則以平地太保市的八十七毫米最多，出現在下午二至三點，同個時間鹿草七十二．五毫米，都是超豪大雨等級，所幸下午三點後雨勢變緩，轉為陰天，未釀嚴重災害。

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