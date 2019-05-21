〈中部〉《台中》7月亞洲身障桌球賽 市府竟未編預算

2019-05-21

〔記者張菁雅／台中報導〕二○一九亞洲身障桌球錦標賽今年七月將於靜宜大學舉行，卻傳出經費尚無著落。市議員陳清龍廿日表示，這是在東亞青運被取消後的大型國際賽事，去年十一月申辦成功，市府委託台中市身心障礙體育總會辦理賽事，市府運動局不僅未將賽事經費納入年度預算，也沒有列入本次追加減預算中，說明市府對身障運動絲毫不重視，罔顧身障者運動權。

東亞青運被取消後 主辦國際賽

陳清龍表示，二○一九亞洲身障桌球錦標賽為二○二○年東京帕運前哨站的資格賽，目前確定有十六個國家地區、二三四位選手及一○三位教職員參賽。去年十一月台中市身心障礙體育總會在市府要求下，向國際桌球總會申辦賽事，該會打敗泰國、韓國，取得主辦權，成為東亞青運被取消後，台中主辦的大型國際賽事。

運動局態度不積極 經費無著落

陳清龍說，台中市身心障礙體育總會申辦成功後，即發文運動局，並開始籌備比賽。運動局今年初告知未編列賽事預算，請身障體總先行籌備，運動局將再籌措預算支應，如今各國選手報名結束，賽事即將舉辦，經費卻仍無著落，屆時若開天窗放棄舉辦，台中市將是國際體壇的笑話，城市形象嚴重受損，也將造成台灣其他城市未來舉辦國際賽事的困擾及阻礙。

副市長：已爭取到中央400萬

副市長楊瓊瓔說，市長盧秀燕相當重視這項賽事，市府會全力支持，運動局爭取中央補助款四百萬元，已於幾天前正式核准，市府也將動支第二預備金六百萬元，目前正在簽核中，一定會辦好這項賽事。

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