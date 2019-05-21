〈中部〉《台中》大里區運LOGO換「燕子」？ 議員批拍馬屁

2019-05-21

〔記者張菁雅／台中報導〕今年大里區運動會將於廿五日舉行，市議員李天生廿日指出，長期以來大里運動會運動員服裝、帽子上的Logo，都使用「Dali」或「大」的標誌，今年卻改為「燕子」的造型，根本是在拍市長盧秀燕的「馬屁」，在地方上引發爭議；他要求各機關首長嚴守行政中立，不要存有吹捧、奉承長官的心態。

政黨輪替是常態 議員籲宜中立

李天生說，政黨輪替是民主政治的常態，各機關首長不要存有吹捧、奉承長官的心態，這對推動市政業務沒有幫助，並請盧秀燕身先士卒，嚴格禁止「拍馬屁」的風氣繼續發生。

李天生指出，以往大里運動會使用的Logo有「go go power」或「Dali」，二○一一年前市長胡志強執政時，採用「Dali 100」，去年前市長林佳龍任內為「Dali」加上花博標誌，有時也會採用「大」的Logo，這是前大里市長簡肇棟所規劃，已沿用廿多年，目前區公所網站也是這個標誌。

李天生表示，台中市曾經多次政黨輪替，不過大里區運動會服裝、帽子上的標誌沒有多大變動，但今年標誌卻改用「燕子」造型，引起地方一片譁然，認為根本是在拍盧秀燕的馬屁。

區長否認是燕子 也無拍馬屁之意

對此，大里區長鄭正忠解釋，此Logo並非燕子造型，更沒有「拍馬屁」的意思，運動服標誌特別說明設計理念是「2019台中大里有愛」，Logo中間是愛心，並融入「台」、「中」，下方「Dali」字樣又像「2019」。

承辦人自行設計 區長點頭採用

鄭正忠表示，運動服一件一百多元，僅製作六、七百件，因為金額未達公開招標門檻，所以Logo沒有經過評選，是由承辦人員設計，他覺得不錯，也不想抹煞承辦人員的創意，如果外界有疑慮，下次設計時會更加注意。

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