〈中部〉彰縣愛心手鍊2.0 1年僅150長者配載

2019-05-21

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府八年前推動愛心手鍊，去年更推出「愛心手鍊2.0—守護BBCALL」進化版，曾獲全國金點獎，可惜推出一年竟然只有一百五十個長者配戴，多位議員昨在縣政總質詢砲轟縣府宣導不力，要求縣府檢討改進。

兼具定位和錢包功能

根據社會處統計資料，彰化縣配戴第一版的愛心手鍊人數共五千三百廿九人，與衛生局初估的一萬五千人出現落差，而2.0手鍊進化版外型簡單，採更換鈕扣式電池（待機時間約二到三天），可當吊飾、鑰匙圈或項鍊，並兼具定位裝置和智慧錢包的雙重功能，也有現金儲值的感應消費功能，去年開上路有六千多人次下載「守護BBCALL」App，今年至今增加到七千多人次。

至今7千多人次下載App

民進黨縣議員賴清美、莊陞漢、尤瑞春連番質詢， 時代力量縣議吳韋達更直言，有這麼好的載具應該鼓勵長者配戴、民眾踴躍下載，數字來看普及率實在太差。

議員要求宣導 宗教角度鼓勵

吳韋達說，進化版手鍊應該結合原有愛心手鍊推廣，並由府內帶頭做起，彰化縣公務人員、學校教職員和約聘雇人員約一萬七千多人，這些人都來下載App，就能拉高普及率。尤瑞春也說，失智長者走失案件頻傳，社會處正視宣導的必要性，她曾在路上遇到阿嬤走失，幸好有配戴愛心手鍊，才能找到家。

賴清美建議社會處，要去除失智長者被當成病人對待、拒絕配戴愛心手鍊，可由宗教信仰的角度切入，手鍊是神明加持保平安。莊陞漢和許原龍坦承若非身處議會殿堂，也不知道有愛心手鍊，要求縣府活用網路科技，找出潛在失智人口。

對此，社會處長王蘭心指出，教育宣導很重要，社會處透過全縣二百多個關懷據點宣導，長者只要有配戴，走失時找回機率是百分百，使用至今已有一百四十三人，經由愛心手鍊平安找到回家的路。議員們的建議，社會處會改進。

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