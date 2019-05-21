〈中部〉中央補助 林育秀研究921災民創傷與失智

2019-05-21

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕國立中正大學資訊管理學系助理教授林育秀，因家在九二一地震災區，興起追蹤災民罹患創傷症候群與失智症連結的念頭，提出「九二一震災災民創傷症候群、災區社會脆弱度與失智症：從縱貫性追蹤研究至機器學習模型之應用」研究計畫，獲得科技部「愛因斯坦培植計畫」補助，她期待研究結果可以建立風險預測模型，提供國家做為政策解方。

三年補助總經費480萬元

林育秀表示，失智症在台灣的盛行率很高，四十分鐘就有一人罹病，造成失智症的原因很多，近年已有學者探討創傷症候群與失智症的關聯性，她的提案搭上國家推動的人工智慧與長照政策，入選今年全國通過率僅二十％的科技部愛因斯坦培植計畫，三年補助總經費四百八十萬元。

林育秀說，從國外經驗來看，從創傷症候群到失智症，大概需要八到十年或更長的時間，今年為九二一大地震二十周年，當時創傷症候群盛行率從七．六％攀升至三十二％。

林育秀強調，失智症的分型中，有一種是「額顳葉型失智症」，主要是頭部外傷引起，有些災民在地震當下，頭部曾遭撞擊，是否導致後續疾病的發展，值得探討。

林︰盼建立風險預測模型

有別於國內創傷症候群與失智症的研究，只探討個人層面的影響因素，林育秀應用一般統計、空間分析及人工智慧機器學習等三種不同的方法學，更考量地區層面的社會脆弱度，即一個地區承受天災的承受力，及需要花多少時間恢復，研究成果預計發展風險預測模型，做為擬定失智症相關政策及照護措施的參考，並應用於其他公共衛生與流行病學防治。

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