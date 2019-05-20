〈南部〉山區大雨 台南曾文水庫進帳5千萬噸

2019-05-20

〔記者吳俊鋒／楠西報導〕受西南風影響，台灣各地都出現明顯降雨，曾文水庫在阿里山的集水區，單日就下了約兩百毫米，讓有效蓄水量「大進補」，預估可一口氣挹注五千萬公噸，蓄水率也提升十％，水情樂觀。

蓄水率提升一成 水情樂觀

水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，曾文集水區從十七日開始降雨，迄今累積超過兩百卅毫米，雨勢主要集中在十八日，單日就高達兩百毫米，對水情助益很大。

前天單日進帳就達200毫米

鄒漢貴說，除集水區的進帳外，由於降雨明顯，曾文水庫也間斷供灌，而暫停農業出水，每天可再節水約兩百萬公噸。

南化水庫也增逾1個月供水量

至於以供應民生用水為主的南化水庫，連日來累積降雨量也多達一百九十毫米，鄒漢貴預估約有一千三百萬公噸的入流量，可增加逾一個月的供水量。

截至昨晚，曾文水庫水位標高來到二○四．五公尺左右，蓄水率回升至二十四．四二％，連同烏山頭水庫的有效蓄水量約一．八億公噸。

至於南化水庫，水位標高一七三．六一公尺，蓄水率回升到六十七．二八％，有效蓄水量六千一百五十三公噸。

鄒漢貴提到，民生用水供應到八月底沒問題，尤其目前是汛期，加上颱風季緊接而來，還是會再降雨，水情相當樂觀；但他也強調，有水當思無水之苦，籲請民眾平時還是要多節約用水。

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