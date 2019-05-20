〈南部〉與在台親族斷訊 美籍6旬婦圓尋根夢

2019-05-20

〔記者王俊忠／台南報導〕六十多歲美籍婦人蘇珊，其父親於日治時期在台灣出生、移居中國後過世，蘇珊於三十年前從中國移民美國，與台灣祖父親族長輩完全斷了音訊，思鄉尋根情切的蘇女，透過電郵、電話與台南府南戶政事務所聯繫，請託協尋親族，戶政所在蘇珊無生父親屬證明下，想方設法幫她找到仍在世的七十多歲堂兄，助蘇女與堂兄千里相會敘親情、明瞭祖父戶籍族譜，一圓其尋根夢。

日治時父移居中國 與在台親人斷訊

今年三月下旬，南市府南戶政事務所收到一封來自美國西雅圖蘇姍寫的信，信中寫道：「劉近榮主任好：寫信想麻煩主任一件事，我父親出生台灣，日治時期赴中國謀生，我出生於上海，三十年前移居美國，光陰荏苒，家父早已謝世，我也即將退休，有生之年願望是到台灣尋根，了解家族歷史…。」

蘇女30年前移民美國 求助戶所欲尋根

府南戶所發現蘇女的父親在日治時期已被他人收養除籍，且未再與祖父家族共同生活，依國內戶政法令，蘇女須先符合直系親屬規定，要提出她與生父的「親屬關係證明」，才能申請閱覽祖父除戶史料。

蘇女再求援指出，由於移居美國三十年，手上沒有文件能夠證明她與父親的血親關系，而且中國的公安戶籍系統對外服務遠遠不如台灣開放便捷，即使她再赴中國一趟，也不確定是不是可以獲得一紙證書，何況她父被收養後就改了姓名，所以如何證明父女關係？可說是難上加難。

戶所人員從協尋親友 找到蘇女堂兄

戶所人員獲悉蘇女「困境」，改從協尋親友下手，從蘇女祖父遺族中，找到一位住在高雄的堂兄蘇仙送（七十多歲），蘇仙送知悉從未謀面的堂妹問題後，爽快答應由家屬陪同到台南與蘇珊一會，蘇珊與堂兄相見歡後說，感覺像做夢一般，在堂兄協助申請下，蘇女終於見到過去住在台南南區鯤鯓的祖父戶籍謄本，解決她查閱日治時期戶籍資料之難，大讚感受到台灣人情味及社會的進步。

這對素未謀面堂兄妹 終於相會

府南戶所主任劉近榮表示，同仁以近十封的電子郵件往返和多次電話聯繫，讓這兩位未曾謀面的堂兄妹得以在府南戶所千里首會，場面溫馨感人，雙方還多次激動地握手，也讓在場的戶所同仁深受感動。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法