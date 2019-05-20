〈南部〉青春設計節 樹德、義大紛摘金

2019-05-20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「二○一九青春設計節」昨傍晚落幕，五大類金獎分別由五校獲得，綜合獲獎結果，南臺科技大學表現較為突出，囊括一金一銀一銅兩優勝，高雄也有兩所學校拿下金獎肯定。

邁入第十屆的「青春設計節」是南部設計領域最大的競賽活動，今年共有廿六所學校、四十五系所及七百五十四件參賽作品，一同角逐青春設計節最高榮耀，競賽總獎金高達一百萬元。

創意設計競賽邀請來自業界及學界的專業評審，分成五大類別進行評比，許多評審對於學生的發想概念感到驚艷，表示是從未思考過的觀察角度。

南臺科技大學表現突出，囊括一金一銀一銅兩優勝，得獎作品分別是互動科技與遊戲設計類的金獎「罪業狂襲」、銀獎「《行動代號：580》」及優勝「倒憶」、立體造型暨產品設計類的銅獎「草根旺來」、視覺傳達設計類的優勝「川嶋行旅—台灣在地主題觀光車票設計」。

樹德創造台灣的「在地色彩」

地主高雄的學校也沒漏氣，立體造型暨產品設計類金獎由樹德科技大學視覺傳達設計系「岩色」獲獎，以製作台灣礦物顏料為出發點，運用在地素材創造台灣的「在地色彩」。

義大原民編織展牆令人驚豔

而最考驗團隊合作並兼具考量人與空間及作品間的關係的場地設計競賽大獎，則由義守大學原住民族學院傳播與設計原住民專班獲得，透過原住民傳統工藝編織的手法，以編織牆作為展牆，成為青春設計節中令人驚豔的亮點。

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