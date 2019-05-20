〈南部〉《高雄》土石流警報暫解 桃源公所降二級

2019-05-20

〔記者蔡清華、黃佳琳／高雄報導〕農委會前晚發布土石流警報，高雄市那瑪夏、桃源區土石流紅色警戒，累計強制撤離九百卅一人到安全處所，昨天上午高雄市豔陽高照，偶有短暫陣雨，警報解除居民陸續返家，但大雨特報仍持續，區公所維持二級開設。

仍有大雨 山區持續警戒

氣象局昨天下午再度發布大雨特報，指對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，西半部山區、東北部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。連日降雨，山區應慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，涵蓋區域包括：高市那瑪夏、甲仙、六龜、茂林、桃源等五區。

前天高雄市桃源山區降下四百毫米以上雨量，被列入土石流紅色警戒區，其中那瑪夏及桃源區居民特別要求強制撤離，前天深夜總計撤離九百卅一位居民到安全處所，慎防坍塌落石、土石流及溪水暴漲。

那瑪夏區及桃源區公所均提升為一級開設，全員待命，各里並廣播請居民注意並預做隨時撤離之準備，區公所及各里辦公處也有員工留守。

所幸，雨勢到昨天清晨已明顯減緩，目前桃源及那瑪夏區均無災情傳出，桃源區長謝英雄說，昨天上午撤離的居民已陸續返家，區公所降為二級開設，前天的大雨已超過警戒值，撤離民眾是必要的措施，大家都十分配合。未來，進入颱風季節，山區民眾必須更加提高警覺，隨時做好防範措施才能避免生命財產損失。

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