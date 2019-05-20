〈南部〉《高雄》不想只買農產 馬國官員來台找商機

2019-05-20

〔記者顏宏駿／彰化報導〕今年二月高雄市長韓國瑜訪問馬來西亞，結果碰了軟釘子，見不到馬來西亞的吉隆坡市長及議長，後來還爆出疑似遭「打壓」、「放鴿子」等情事！事實上，馬國很希望跟台灣做生意，但不一定侷限在「只買台灣農產品」，昨天馬國雪蘭莪州（簡稱：雪州）官員就在台商的陪同下到台灣尋找商機，他們希望借重台灣先進的農業技術，提升該國的農業水準。

希望學習農業技術創雙贏

馬來西亞雪蘭莪州政府一行十多人，由州長特別助理B Chendren Balakrishnan率領，來台進行三天的農業參訪行程，他們分別拜訪中興大學、南華大學及台灣中部多個農場，昨天則到前明道大學校長陳世雄經營的「City bear農場」參訪，對於「小而美」的農場經營模式留下深刻印象。

台商︰韓到大馬沒做功課

陪同的馬來西亞台商葉茂生說，今年二月韓國瑜到大馬時，他也受邀到場，但韓國瑜到馬來西亞前「沒做功課」，只想賣農產品到大馬，只想到「高雄發大財」，但馬來西亞希望的是平等互惠，大家有來有往。

他表示，台灣農業獨步全球，馬來西亞很希望學得台灣的農業技術，如果買農產品之外還能獲得農業技術和管理，這就雙贏。台灣不少傑出農民目前面臨瓶頸，包括缺工、缺土地（地價貴），而馬來西亞多的是土地和勞動人力，這正是兩國可以合作的地方。

雪州參訪團到彰化開眼界

州長特助Balakrishnan先生看陳世雄利用一甲地作有機栽種、養蜜蜂，又以黑水虻養雞，低成本投入卻有高價值的產出，他坦承，來台灣開眼界。他說，來台灣才知道這裡有多元的農業操作模式，有大農場經營模式，也有小農場自給自足式，他希望以「一英畝一農場」的經營模式，發展無污染零廢棄物的永續農業經營模式。

台商葉茂生說，這次馬國官員直接來台，才知道「台灣高手在民間」，兩國可以各取所需，只要交流的架構建立，馬國學生可以來台學農業，台灣的農民也可以到馬國開農場、建立行銷管道，市場商機無限。

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