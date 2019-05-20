〈台北都會〉健身教練愛台 中國矮化就不教

2019-05-20

〔記者蔡思培／台北報導〕去年台灣公投二○二○東奧正名，健身教練周博陽在網路表態支持正名，承諾公投通過，如果運動員參賽權受影響，就提供月入六萬元以上、保障一年的教練工作；周博陽從批踢踢（PTT）肌肉沙灘板分享健身知識，現在是在世界各地教學的愛國健身教練。公投雖未通過，他仍提供教練培訓給游泳選手周校永，也提供訓練教學，MLB棒球選手王維中也是他的學生。

「有些人質疑我打廣告，但我明白運動員生涯只有幾年，不少人在發光發熱後卻沒好生活，提供教練工作是個好方法。」

周博陽原從事藥廠業務，轉職健身業並非一帆風順，曾在某健身培訓機構教學，遭與老闆有關自稱黑道人士恐嚇，老闆不處理，他因而離開。他認為，回饋社會很重要，捐出部分研習費用做公益，民眾出示偏鄉或流浪動物基金會捐款收據，可向他請教健身運動營養問題。

周博陽常到美洲、亞洲、北歐、非洲健身房交流，辦健身研習。他說，出發去中國前就想著不接受被矮化、不願被冠上中國台灣，「你矮化我，我就不教」；周說，希望成為很酷的人，儘管有機會去中國賺錢，「很多人為了在中國賺錢，就決定安靜，但我不想做。」

他表示，台灣人很有實力，他現在站上國際舞台，更真實感覺台灣真的不輸其他國家，「從（批踢踢）肌肉沙灘起步的自由教練，沒想過能有這一天。」

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