〈台北都會〉台北光華新天地傳攤位暴利轉租 淨賺數十萬

2019-05-20

〔記者郭安家／台北報導〕光華數位新天地二○○八年營運至今超過十年，因緊鄰八德路、市民大道地段好，不斷傳出有舊光華商場拆遷攤商當二房東，將攤位轉手租人爭議；台北市議員陳建銘爆料，台北市政府以月租一萬元租給攤商，如今有攤商以月租高達數十萬元違規轉租，甚至轉讓承租權，市場處視而不見放任。對此，市場處表示，為落實管理，將啟動修法。

市府月租一萬 攤商轉租數十萬

陳建銘質疑，市場處稽查不盡確實，甚至稽查前預先通知攤商，讓老攤商預做準備，稽查後，實際營運的攤商即復原，繼續違規營業；二至五樓違規轉租、轉讓承租權，收取高於北市府數十倍之租金，是公開事實，市場處卻視而不見。

市場處︰須修法解決 落實管理

對此，市場處坦言，各傳統市場都有類似狀況，市場處人員也有限，無法密集稽查，舉證也困難，人員不可能廿四小時站在那裡，若加裝監視器，又會被攤商質疑有如「全民公敵」；未來只有修法一途，解決多年爭議，落實管理。

光華數位新天地二、三樓為光華商場安置攤商，四、五樓為西寧電子商場安置攤商，一樓及地下一樓停車場、六樓分別公開招標委外經營。目前大樓管理與商場營運，分別是社團法人台北市光華商場發展協會、光華數位新天地（四樓、五樓）自治會、元氣屋公司；所有攤商、承包營運商合約均於二○二○年十二月底期滿。

陳建銘認為，未來委外合約應比照三創生活園區，採單一營運廠商經營，原安置攤商與得標經營者可優先議約承租，北市府稽查如有違反契約，僅須裁罰得標經營者。

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