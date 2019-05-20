〈台北都會〉《新北 》不便民！托嬰中心、幼兒園網站挨批

2019-05-20

〔記者邱書昱／新北報導〕托嬰中心、幼兒園的虐童事件頻傳，政府網站上的園所評鑑成為家長參考的重要指標，新北市議員張維倩表示，市府社會局設立的新北市育兒資訊網只有「優」、「甲」的等第成績，缺乏詳細查核資訊，○到二歲的托育及二到五歲的幼兒教育又分屬不同網站，讓家長難以判讀、選擇且不便民。

只有成績 缺乏詳細資訊

進入新北市育兒資訊網，用四個顏色標示福利補助、托育服務、親子館及育兒新知選項，張維倩指出，點入最近一次的評鑑資料竟然只有等第成績，沒有任何細項、改善追蹤情形。

光找連結得花一段時間

至於教育局設立的新北幼教資源網，只有左下角落處有小小的一行字，連結教育部「基礎評鑑結果查詢」，點入後雖可查詢各細項的檢核情形，但光找到這個連結就需要一段時間。

她說，兩個網站的裁罰專區已經設立，但都以單篇新聞稿的方式呈現，家長無法針對個別托育中心、幼兒園過去累積的違規查詢，也無法即時得知違規結果，她建議市府參考美國加州的社福網站，將○到二歲托育、二到五歲幼教資訊整合在同一個網站，完整揭露園所的基本資料，包括查核內容、時間、違規細項、改善情形、案件追蹤、累積裁罰都一目了然。

市府將研究讓搜尋方便

對此，社會局兒童托育科長林秀穗表示，依照法規只能公布等第的成績，教育部的基礎評鑑上也只有通過與不通過，會再研究如何突破法規層面，讓民眾了解托嬰中心及幼兒園的更多資訊。

有關托育和幼教資訊網頁的整合，林秀穗說，托育的主管機關是社會局，幼教部分是教育局的業務，跨局處合併的工程浩大，會討論如何規劃，讓家長搜尋相關資訊更方便。

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