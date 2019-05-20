〈台北都會〉新北河濱公園更友善 新月橋水岸電梯啟用

2019-05-20

〔記者賴筱桐／新北報導〕連接新北市新莊區及板橋區、供行人及自行車通行的新月橋，附近風光明媚，是熱門的休憩景點，新北市政府在新月橋兩端各建置一座水岸電梯，提供長者、孕婦及行動不便的民眾使用，營造友善休閒環境，昨天啟用，全市累計已有十一座水岸電梯，六月將於永和區福和橋再增設一座。

侯友宜騎乘自行車 欣賞「河濱藝廊」

市長侯友宜昨天搭乘新月橋水岸電梯前往河濱公園，並體驗手搖自行車、騎乘自行車，欣賞從大漢橋至華江橋之間、長達兩千公尺的「新北河濱藝廊」，包括以「清明上河圖」為靈感來源、長五十二公尺的「新北上河圖」，圖中融入新北各特色景點，還有臨摹富春山居圖、唐宮仕女圖、百駿圖等多幅古代畫作，以及用世界名畫「拾穗」、「熱氣球」為創意發想的立體彩繪，都是民眾拍照打卡的熱點。

長者及行動不便者也能親近水岸

侯友宜表示，新月橋水岸電梯啟用後，提供長者及行動不便的民眾也能親近水岸；水岸電梯因為設在戶外，易受風吹日曬雨淋，他要求水利局加強維護管理並降低故障率，河濱公園的彩繪頗受好評，要拓展到其他區域，包括路上的變電箱、消防栓等，邀請學童彩繪，美化市容也賞心悅目。

高灘地工程管理處長謝俊隆表示，目前在三重區同安、長元、龍門，永和區保順、綠寶石及大台北都會公園的辰光橋，都有設置水岸電梯，六月在永和區福和橋旁將再增設一座。

淡海輕軌紅樹林站連通道 7月完工

〔記者賴筱桐／新北報導〕淡海輕軌通車後，台北捷運紅樹林站躍升為重要的轉運樞紐，但目前北捷與輕軌紅樹林站之間無法相通，民眾必須走到站外轉乘，不夠方便；為了提升轉乘效率，銜接兩站的人行連通道將於今年七月完工，站內的電扶梯已在四月啟用，讓旅客通行更便利。

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